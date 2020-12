Ibrahimovic per rilassarsi s’è comprato un bosco di mille ettari in Svezia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic, per rilassarsi un po’, s’è comprato un bosco. Un bosco da mille ettari, equivalenti a 200 Milanello. Ha speso tre milioni di euro. Lo racconta la Gazzetta dello Sport, ripresa da Calcio e Finanza: fra le sue destinazioni preferite per c’è Åre, località montana vicina al confine con la Norvegia dove vanno anche i reali e dove la famiglia Ibrahimovic ha una villa vicino a Copperhill Mountain. L’attaccante del Milan ha acquistato un terreno boschivo di mille ettari, per il ha ottenuto i permessi per poter cacciare e pescare, oltre a poter vagare in motoslitta. Tra i suoi possedimenti sono presenti inoltre un’altra casa per le battute di caccia, sul lago Kälapannsjön, tra le montagne di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 dicembre 2020) Zlatan, perun po’, s’èun. Unda, equivalenti a 200 Milanello. Ha speso tre milioni di euro. Lo racconta la Gazzetta dello Sport, ripresa da Calcio e Finanza: fra le sue destinazioni preferite per c’è Åre, località montana vicina al confine con la Norvegia dove vanno anche i reali e dove la famigliaha una villa vicino a Copperhill Mountain. L’attaccante del Milan ha acquistato un terreno boschivo di, per il ha ottenuto i permessi per poter cacciare e pescare, oltre a poter vagare in motoslitta. Tra i suoi possedimenti sono presenti inoltre un’altra casa per le battute di caccia, sul lago Kälapannsjön, tra le montagne di ...

