Gruppo FCA - Limpianto Vehicle-to-Grid di Torino si amplia

Il Gruppo FCA ha annunciato che amplierà l'impianto pilota Vehicle-to-Grid (V2G) del Drosso, nel comprensorio di Mirafiori a Torino. La decisione segue alla fase iniziale di test nella quale, in collaborazione con Engie Eps e Terna (l'operatore che gestisce la rete di trasmissione dell'energia elettrica in Italia), sono state installate 32 colonnine V2G in grado di connettere 64 veicoli. La fase due del progetto. La seconda fase inizierà nel 2021 con i lavori per l'ampliamento, ai quali seguirà la messa in esercizio nel 2022. Una volta operativo, l'impianto permetterà di collegare all'infrastruttura fino a 700 veicoli e batterie "second-life", ossia accumulatori provenienti da auto da rottamare che, una volta rimossi dalle vetture, non saranno smaltiti ma riutilizzati all'interno dello stesso impianto.

I lavori di ampliamento della struttura di Mirafiori inizieranno nel 2021: l'hub consentirà la ricarica bidirezionale di 700 veicoli e diventerà il più grande al mondo nel suo genere

I lavori di ampliamento della struttura di Mirafiori inizieranno nel 2021: l'hub consentirà la ricarica bidirezionale di 700 veicoli e diventerà il più grande al mondo nel suo genere