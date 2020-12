GF Vip, Tommaso Zorzi si butta nella vasca e bacia in bocca Pierpaolo Pretelli (VIDEO) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Movimento al Grande Fratello Vip 5 Una serata di Santo Stefano abbastanza movimentata per gran parte degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Ad esempio, Pierpaolo Pretelli avrebbe voluto probabilmente un bacio da Giulia Salemi, invece la sorte del reality show di Canale 5 della prova settimanale lo ha abbinato al rampollo meneghino Tommaso Zorzi. L’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer milanese durante la giornata sabato sono stati abbinati a coppie a sorte. Di conseguenza, ad ogni squillo di tromba i concorrenti dovevano correre sotto al vischio nei pressi del bagno e scambiarsi un bacio bocca a bocca per all’incirca una decina di secondi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nelle ultime ore. Tommaso Zorzi ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 28 dicembre 2020) Movimento al Grande Fratello Vip 5 Una serata di Santo Stefano abbastanza movimentata per gran parte degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Ad esempio,avrebbe voluto probabilmente un bacio da Giulia Salemi, invece la sorte del reality show di Canale 5 della prova settimanale lo ha abbinato al rampollo meneghino. L’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer milanese durante la giornata sabato sono stati abbinati a coppie a sorte. Di conseguenza, ad ogni squillo di tromba i concorrenti dovevano correre sotto al vischio nei pressi del bagno e scambiarsi un bacioper all’incirca una decina di secondi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nelle ultime ore....

