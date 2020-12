Crotone, Cordaz: “Dobbiamo arrivare presto a 40 punti, sarà un cammino in salita. L’Inter…” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il portiere del Crotone, Alex Cordaz, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club calabrese: "È stato bello tornare in Serie A, ma il difficile sarà rimanerci. Le giornate passano e il margine d'errore è sempre più ridotto, Dobbiamo arrivare il prima possibile intorno ai 35-40 punti. Siamo orgogliosi del nostro percorso ma ci attende un cammino in salita da qui sino alla fine. L'Inter? È un bel ricordo della mia infanzia, ma adesso Dobbiamo pensare a come arginarla. Per completezza credo che sia la squadra più forte del campionato, servirà qualcosa in più delle semplici caratteristiche tecniche ed agonistiche".caption id="attachment 1044939" align="alignnone" width="1024" Cordaz, getty/caption ITA ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il portiere del, Alex, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club calabrese: "È stato bello tornare in Serie A, ma il difficilerimanerci. Le giornate passano e il margine d'errore è sempre più ridotto,il prima possibile intorno ai 35-40. Siamo orgogliosi del nostro percorso ma ci attende uninda qui sino alla fine. L'Inter? È un bel ricordo della mia infanzia, ma adessopensare a come arginarla. Per completezza credo che sia la squadra più forte del campionato, servirà qualcosa in più delle semplici caratteristiche tecniche ed agonistiche".caption id="attachment 1044939" align="alignnone" width="1024", getty/caption ITA ...

