Cristiano Ronaldo infuriato con il figlio: “C’è una cosa che non mi piace” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo è appena stato eletto migliore giocatore del secolo: un premo che, però, arrivata in concomitanza con la “sfuriata” contro il figlio. Sembra strano ma dall’inizio del del secolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 dicembre 2020)è appena stato eletto migliore giocatore del secolo: un premo che, però, arrivata in concomitanza con la “sfuriata” contro il. Sembra strano ma dall’inizio del del secolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo domani tornerà da Dubai e non dovrà sottoporsi a 14 giorni di isolamento prescritti dalla legge.… - Gazzetta_it : #Ronaldo miglior giocatore del secolo: 'Non inseguo i record, sono loro che inseguono me...' #GlobeSoccerAwards… - DiMarzio : #GlobeSoccer, Cristiano #Ronaldo eletto giocatore del secolo - danisailor7 : RT @tancredipalmeri: Cristiano Ronaldo domani tornerà da Dubai e non dovrà sottoporsi a 14 giorni di isolamento prescritti dalla legge. La… - Jethrosikeslive : Cristiano Ronaldo wins over Messi -