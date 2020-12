Cristiano Malgioglio proiettato già a capodanno | “Dovrò provarne 50”

Leggi su kronic

(Di lunedì 28 dicembre 2020)inizia i preparativi per: 50 vestiti da provare ma quali sono i suoi piani? Ecco di cosa si trattaLa sua storia inizia dopo un’adolescenza passata in Sicilia ed il trasferimento dalla sorella a Genova entra in contatto con i cantautori della cosiddetta ” Scuola genovese”. Qui incontra alcuni tra i più grandi cantanti della storia Gino Paoli, Luigi Tenco e soprattutto Fabrizio De Andrè. E fu proprio quest’ultimo che lo introdusse nel mondo discografico,infatti cominciò a lavorare come autore scrivendo testi per Iva Zanicchi, Mina, Ornella Vanoni, Raffaella Carrà e tanti altri. Nel frattempo, diventa popolare anche come cantante e personaggio televisivo, grazie alla sua personalità esuberante e nel 2007 ...