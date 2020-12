Biathlon | la classifica dei migliori tiratori del circuito Thomas Bormolini unico italiano in top 20

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilha visto andare in scena quattro tappe della Coppa del Mondo 2020-2021: due in Finlandia, a Kontiolahti, e due in Austria, ad Hochfilzen. Nelle gare fin qui disputate sono stati cinque gli italiani protagonisti tra gli uomini: Lukas Hofer, Didier Bionaz, Dominik Windisch, Patrick Braunhofer e. Tra iventidelmaggiore vi è un solo azzurro, ovvero, che si attesta al 18° posto con l’87%. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro deial termine della quarta tappa della stagione 2020-2021, staffette escluse. LA TOP 20 DEIIN COPPA DEL MONDO (STAFFETTE ESCLUSE) 1 EDER Simon AUT 96% (135/140) 2 ...

