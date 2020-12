Auguri buon anno 2021, buone feste/ Le frasi d'autore più belle (Di lunedì 28 dicembre 2020) Auguri buon anno 2021, buone feste: spazio ad alcune frasi prese direttamente da film e serie tv, perfette per questo giorno di festa Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020): spazio ad alcuneprese direttamente da film e serie tv, perfette per questo giorno di festa

Quirinale : Buon #Natale Auguri! - virginiaraggi : Roma Capitale augura a tutti buon Natale! Combattiamo insieme per abbattere il Coronavirus e ricordiamo tre regole:… - Inter : ?? | AUGURI Tanti auguri di Buon Natale da parte di tutti i giocatori e le giocatrici dell'Inter! #InterXmas - satu__rn : RT @kyunginess: AMO NON TI HO FATTO GLI AUGURI QUA CHE INGRATA @satu__rn buon compleanno loml ti voglio bene ? - Avargas2403 : RT @patriGiancotti: Stringiamo forte quel poco che ci è rimasto per questo Natale ?? diverso dagli altri. Ringraziamo Dio?? per essere qui a… -