Antonella Elia, avvertimento in diretta a Samantha De Grenet: "Io non sono la Orlando" (Di martedì 29 dicembre 2020) Antonella Elia lancia un avvertimento a Samantha De Grenet: "Sei una buletta. Ricordati che io non sono Stefania Orlando". Antonella Elia non risparmia frecciatine e sferra un attacco durissimo in diretta a Samantha De Grenet. Nella puntata del Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini ha mostrato un filmato con la pesante discussione che hanno avuto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

