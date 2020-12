Allerta meteo: neve su Genova e Savona, stop ai tir sulla A6, code su A10 e A12 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Oggi la Liguria è in Allerta meteo, gialla per temporali e arancione (in alcune zone) proprio per la neve Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 28 dicembre 2020) Oggi la Liguria è in, gialla per temporali e arancione (in alcune zone) proprio per la

RegLiguria : [27/12-13.00] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo per NEVE e TEMPORALI a partire da questa sera. Questo il dettaglio… - DPCgov : ?????Venti forti e neve a quota di pianura ?? Domani lunedì #28dicembre: ???? #allertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Pug… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, domenica #27dicembre, su sette regioni ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello… - InMeteo : Allerta meteo: vento estremo al sud oggi, libeccio fino a 120 km/h in Sicilia - michiamofenice : Maltempo, allerta gialla e giardini chiusi a Palermo: è tornata la neve in provincia - Giornale di Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo Allerta meteo: neve su Savona, stop ai tir sulla A6 e code sull’A10 Il Secolo XIX Venti forti e neve al Centro-Nord

La Protezione Civile ha emesso ieri una allerta meteo per venti di burrasca sulla Sardegna e da oggi su Liguria, E. Romagna,Veneto,Friuli Venezia Giulia, Toscana,Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, in ...

Veneto, allerta meteo: in arrivo forti venti e nevicate, in montagna alto rischio valanghe

Veneto, diramata l'allerta meteo fino alla tarda serata del 28 dicembre: vento forte su tutta la regione, rischio valanghe, nevicate anche in pianura.

La Protezione Civile ha emesso ieri una allerta meteo per venti di burrasca sulla Sardegna e da oggi su Liguria, E. Romagna,Veneto,Friuli Venezia Giulia, Toscana,Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, in ...Veneto, diramata l'allerta meteo fino alla tarda serata del 28 dicembre: vento forte su tutta la regione, rischio valanghe, nevicate anche in pianura.