“V-Day”, tutto pronto al ‘Ruggi D’Aragona’: si parte con le prime 100 dosi (Video) (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – E’ arrivato anche all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, scortato dalla Polizia, il vaccino contro il Covid-19 prodotto dalla Pfizer Biontech. Emozionato il direttore generale dell’azienda ospedaliera Enzo D’Amato, “Vaccineremo 100 lavoratori, reclutati nei reparti a maggior rischio di contagio – dice il direttore – e dopo 21 giorni dalla somministrazione della dose ritorneranno per la seconda iniezione“. “Verranno vaccinate sei persone per volta, e come da linee guida ministeriali – dice D’Amato – chi si sottoporrà alla dose, verrà tenuto in osservazione per 15 minuti. Sono stati allestiti dunque sei ambulatori per la somministrazione, una sala grande di osservazione e una sala delle emergenze che ci deve essere di prassi“. “Il Ruggi riceverà 5000 dosi di vaccino – sottolinea il direttore generale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – E’ arrivato anche all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, scortato dalla Polizia, il vaccino contro il Covid-19 prodotto dalla Pfizer Biontech. Emozionato il direttore generale dell’azienda ospedaliera Enzo D’Amato, “Vaccineremo 100 lavoratori, reclutati nei reparti a maggior rischio di contagio – dice il direttore – e dopo 21 giorni dalla somministrazione della dose ritorneranno per la seconda iniezione“. “Verranno vaccinate sei persone per volta, e come da linee guida ministeriali – dice D’Amato – chi si sottoporrà alla dose, verrà tenuto in osservazione per 15 minuti. Sono stati allestiti dunque sei ambulatori per la somministrazione, una sala grande di osservazione e una sala delle emergenze che ci deve essere di prassi“. “Il Ruggi riceverà 5000di vaccino – sottolinea il direttore generale ...

Agenzia_Ansa : #Covid: grande attesa per il Vax Day, tutto pronto allo Spallanzani #27dicembre #VaxDay #ANSA - RegioneER : Vaccino anti Covid, @RegioneER pronta: domenica 27 dicembre il via. Vaccine day in tutto il Paese. Da Piacenza a Ri… - giomazzocchi : RT @givagivaz: I camion con i vaccini arrivano a Roma. Tutto pronto per il Vaccine Day. - Affaritaliani : V-day, Arcuri: 'Non dobbiamo illuderci che tutto sia finito' - LudovicaBer : @vm1382 ?? work all day ?? vorrei sapere chi continua a credere che sia tutto vero ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Day tutto Vax-day, vaccinata la dottoressa monfalconese Ariella Breda: individuò per prima un malato Covid in regione Il Piccolo Vax Day: Fvg, primo vaccino h.9:06, si prosegue tutto giorno

Le operazioni sono cominciate alle 9:06 e la prima fiala è stata somministrata ad Ariella Breda, medico dell'Azienda sanitaria giuliano isontina, che per prima ha individuato il virus in regione, effe ...

Vax day: Vaia,130 vaccinati oggi,saranno 'vaccinatori' Lazio

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Con Alessandra Vergari e Alessandra D'Abramo, due dottoresse, salgono a 5 i medici ed il personale sanitario vaccinati fino ad ora allo Spallanzani nella prima giornata di avvi ...

Le operazioni sono cominciate alle 9:06 e la prima fiala è stata somministrata ad Ariella Breda, medico dell'Azienda sanitaria giuliano isontina, che per prima ha individuato il virus in regione, effe ...(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Con Alessandra Vergari e Alessandra D'Abramo, due dottoresse, salgono a 5 i medici ed il personale sanitario vaccinati fino ad ora allo Spallanzani nella prima giornata di avvi ...