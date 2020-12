V-DAY, giorno importante e atteso da quasi un anno ma non mancano le polemiche (Di domenica 27 dicembre 2020) Primi mesi 2020 il virus Sars-CoV-2 (inizialmente noto soltanto alla popolazione cinese) è conosciuto anche dalla popolazione mondiale. In Italia inizia la conta delle migliaia di contagiati col passare delle settimane. Le strutture sanitarie nazionali vengono intasate da contagiati di ogni età. I reparti di terapia intensiva al collasso. I morti per Covid-19 centinaia. Bergamo è stata la Città più martoriata dall’epidemia per numero di morti. Mesi trascorsi con il lockdown per evitare il diffondersi dell’epidemia, provvedimento che potrebbe tornare nel prossimo mese di gennaio. L’antidoto a tutto questo la creazione di un apposito vaccino. Domenica 27 dicembre 2020, data storica. Il vaccino è pronto per essere somministrato e alcuni cittadini hanno ricevuto la prima somministrazione. Passeranno alcune settimane e qualche mese prima della ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 27 dicembre 2020) Primi mesi 2020 il virus Sars-CoV-2 (inizialmente noto soltanto alla popolazione cinese) è conosciuto anche dalla popolazione mondiale. In Italia inizia la conta delle migliaia di contagiati col passare delle settimane. Le strutture sanitarie nazionali vengono intasate da contagiati di ogni età. I reparti di terapia intensiva al collasso. I morti per Covid-19 centinaia. Bergamo è stata la Città più martoriata dall’epidemia per numero di morti. Mesi trascorsi con il lockdown per evitare il diffondersi dell’epidemia, provvedimento che potrebbe tornare nel prossimo mese di gennaio. L’antidoto a tutto questo la creazione di un apposito vaccino. Domenica 27 dicembre 2020, data storica. Il vaccino è pronto per essere somministrato e alcuni cittadini hricevuto la prima somministrazione. Passeralcune settimane e qualche mese prima della ...

Si tratta di vaccino che richiede del tempo per produrlo e metterlo in circolazione, diversamente da panettoni già immagazzinati e facilmente distribuibili il giorno di Natale come fatto da Matteo ...

V-day a Napoli. L'infermiere più giovane del Monaldi: "Dopo 8 mesi di terapia intensiva la luce"

Flavio De Cicco a soli 29 anni ha deciso, senza remore, di vaccinarsi contro il Covid 19. Una scelta maturata dopo aver lavorato per 8 mesi nella terapia intensiva dell'ospedale Monaldi di Napoli.

