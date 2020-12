Ultime Notizie Roma del 27-12-2020 ore 20:10 (Di domenica 27 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 27 dicembre al microfono Giuliano Ferrara effettuato oggi in tutta Italia e in Europa la campagna di vaccinazione anti covid il premier Conte dice Italia si risveglia questa data ci rimarrà per sempre impressa partiamo dagli operatori sanitari delle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire le immunità e sconfiggere definitivamente questo virus per il ministro della Salute Roberto Speranza è la strada che serve per chiudere una stagione difficile ma serviranno ancora settimane di lavoro Ci sarà da resistere e combattere con gli strumenti che abbiamo imparato a conoscere concludi il ministro in queste settimane serve molta cautela e il vaccino sviluppa l’altra tecnica dell’università di Oxford efficace al 95% come quelli già provati di Fazer e moderna ed è in ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 27 dicembre al microfono Giuliano Ferrara effettuato oggi in tutta Italia e in Europa la campagna di vaccinazione anti covid il premier Conte dice Italia si risveglia questa data ci rimarrà per sempre impressa partiamo dagli operatori sanitari delle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire le immunità e sconfiggere definitivamente questo virus per il ministro della Salute Roberto Speranza è la strada che serve per chiudere una stagione difficile ma serviranno ancora settimane di lavoro Ci sarà da resistere e combattere con gli strumenti che abbiamo imparato a conoscere concludi il ministro in queste settimane serve molta cautela e il vaccino sviluppa l’altra tecnica dell’università di Oxford efficace al 95% come quelli già provati di Fazer e moderna ed è in ...

Corriere : AstraZeneca: anche il nostro vaccino efficace al 95%. In settimana il via libera - Corriere : AstraZeneca: anche il nostro vaccino efficace al 95%. In settimana il via libera - fanpage : #Covid19, oggi è il #VaccineDay, un giorno che resterà nella storia della lotta al virus #27dicembre - PianetaMilan : #Everton, #Ancelotti secondo in #PremierLeague: 'Vogliamo rimanerci' - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 27-12-2020 ore 20:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -