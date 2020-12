Traffico Roma del 27-12-2020 ore 14:30 (Di domenica 27 dicembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico regolare sul Raccordo Anulare su tutte le consolari anticipiamo i lavori in programma questa notte all’interno della galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 di domani mattina il tunnel sarà chiuso da via del Foro Italico a via della Pineta Sacchetti in direzione gemelli fino al 15 gennaio sono disattivati tutti i varchi delle zone a Traffico limitato del centro storico Tridente Trastevere Testaccio San Lorenzo sia in fascia oraria diurna e notturna restiamo a distanza nel periodo delle festività natalizie nei giorni in cui scatta la zona rossa o arancione dalle 5 alle 22 si può uscire dal proprio comune per far visita parenti amici o per raggiungere le seconde case purché all’interno della stessa regione e rispettando alcune regole per i dettagli di queste e di altre notizie ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare sul Raccordo Anulare su tutte le consolari anticipiamo i lavori in programma questa notte all’interno della galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 di domani mattina il tunnel sarà chiuso da via del Foro Italico a via della Pineta Sacchetti in direzione gemelli fino al 15 gennaio sono disattivati tutti i varchi delle zone alimitato del centro storico Tridente Trastevere Testaccio San Lorenzo sia in fascia oraria diurna e notturna restiamo a distanza nel periodo delle festività natalizie nei giorni in cui scatta la zona rossa o arancione dalle 5 alle 22 si può uscire dal proprio comune per far visita parenti amici o per raggiungere le seconde case purché all’interno della stessa regione e rispettando alcune regole per i dettagli di queste e di altre notizie ...

Antetempo : @Mysterytrains Ora abito a Roma Sud, zona arco di travertino/s. Giovanni. Decisamente meglio con il traffico :) e la zona è stupenda. - Antetempo : @Mysterytrains Non lo so, devo farmi ancora una opinione. Io vengo da Roma Nord, il traffico è insostenibile, puoi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-12-2020 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - Eib63 : @LuceverdeRoma Come mai un tunnel relativamente nuovo viene chiuso continuamente per lavori??? #Roma #27dicembre #traffico - viabilitasdp : 13:31 #A25 Incidente su Bivio A25/A24 Roma-Teramo provenendo da Pescara verso Roma . -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 27-12-2020 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews A24: chiusure notturne del Traforo del Gran Sasso

ROMA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di verifiche e ispezioni delle gallerie del Gran Sasso, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi – ...

ROMA SAN BASILIO 49enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

ROMA SAN BASILIO 49enne arrestato per maltrattamenti in famiglia. ROMA SAN BASILIO 49enne arrestato per maltrattamenti in famiglia. E’ stata la figlia 17enne a segnalare l’ultimo episodio, l’ennesimo, ...

ROMA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di verifiche e ispezioni delle gallerie del Gran Sasso, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi – ...ROMA SAN BASILIO 49enne arrestato per maltrattamenti in famiglia. ROMA SAN BASILIO 49enne arrestato per maltrattamenti in famiglia. E’ stata la figlia 17enne a segnalare l’ultimo episodio, l’ennesimo, ...