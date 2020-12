Serie A | Adani senza filtri | “Lukaku è l’Inter | nerazzurri a Verona osceni La Juventus e Ibrahimovic…”

Leggi su mediagol

(Di domenica 27 dicembre 2020) "Laha 11 punti in meno rispetto a un anno fa ma io continuo a credere nella bontà dell'idea di gioco e del pensiero calcistico che ha Pirlo. Ad ogni idea, ad ogni visione, ad ogni progetto, non si può staccare un attimo".Parola di Daniele. L'ex difensore di Inter e Fiorentina, noto opinionista sportivo, ha detto la sua sulladi Andrea Pirlo durante una diretta sui social network con Christian Vieri. "Pirlo? passo falso alla Fiorentina è una cosa, un passo falso alla Juve è un'altra. Se uno deve costruire, deve continuare nella sua idea e io credo nel suo gioco. La sua idea di calcio è giusta, è corretta", sono state le sue parole. Ma non solo;, infatti, si è espresso anche sulle prestazioni offerte fin qui dall'Inter di Antonio Conte e da Zlatan Ibrahimovic.INTER - "Primo tempo a ...