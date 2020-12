Sanremo 2021 in alto mare: il pubblico del Teatro Ariston in quarantena su una nave «è una delle ipotesi prese in considerazione» (Di domenica 27 dicembre 2020) Amadeus Il Festival di Sanremo 2021 è in alto mare nel vero senso della parola. Per scongiurare un Ariston deserto, come prevedono le regole attualmente in atto per affrontare e arginare la pandemia, si sta pensando di spedire il pubblico in ‘crociera’. Tutti in quarantena su una nave nel periodo necessario che precede la kermesse, per poi ‘attraccare’ direttamente al Teatro e assistere dal vivo al 71° Festival della Canzone Italiana. L’indiscrezione, rilanciata da Dagospia, sarebbe una delle ultime volontà da presidente di Rai Pubblicità di Antonio Marano (pronto ad entrare nella Fondazione Milano-Cortina per le Olimpiadi del 2026). “In effetti è vero, è una delle ipotesi ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 27 dicembre 2020) Amadeus Il Festival diè innel vero senso della parola. Per scongiurare undeserto, come prevedono le regole attualmente in atto per affrontare e arginare la pandemia, si sta pensando di spedire ilin ‘crociera’. Tutti insu unanel periodo necessario che precede la kermesse, per poi ‘attraccare’ direttamente ale assistere dal vivo al 71° Festival della Canzone Italiana. L’indiscrezione, rilanciata da Dagospia, sarebbe unaultime volontà da presidente di Rai Pubblicità di Antonio Marano (pronto ad entrare nella Fondazione Milano-Cortina per le Olimpiadi del 2026). “In effetti è vero, è una...

