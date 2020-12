Roma in pressing su El Shaarawy, Fonseca ha bocciato uno dei suoi (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Roma sta lavorando assiduamente al ritorno di El Shaarawy, ma questo potrebbe significare la bocciatura di un altro giocatore della rosa. In casa Roma si potrebbe respirare una sessione di mercato molto calda. Chiaro che la disponibilità economica, anche per il club capitolino, resta molto scarna a causa dell’emergenza pandemica che ha inevitabilmente colpito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lasta lavorando assiduamente al ritorno di El, ma questo potrebbe significare la bocciatura di un altro giocatore della rosa. In casasi potrebbe respirare una sessione di mercato molto calda. Chiaro che la disponibilità economica, anche per il club capitolino, resta molto scarna a causa dell’emergenza pandemica che ha inevitabilmente colpito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

roma_barilla : @90sfootball @pisto_gol Ricordo perfettamente la disamina degli episodi a Pressing di @pisto_gol con ospite un imbarazzatissimo Mark Iuliano - letmecatenaccio : Al di là delle premature celebrazioni, Ramsey può essere fondamentale in questa Juve come trequartista atipico in g… - DaddariosWho : RT @zarcozilesi: ..2/ poi pensate a quante volte salta di testa (la metà dei rinvii di testa nell’area nostra sono i suoi + tutte le volte… - zarcozilesi : ..2/ poi pensate a quante volte salta di testa (la metà dei rinvii di testa nell’area nostra sono i suoi + tutte le… - MassafraD : @Sport_Mediaset @Pressing_real @GiorgiaRossi3 Partita assai deludente della Juventus, ma Federico La Penna da Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma pressing Roma in pressing su Reynolds: le ultime Siamo la Roma La Roma in pressing sull’Udinese per De Paul: formula e cifre dell’offerta

La Roma su Rodrigo De Paul I giallorossi starebbero per presentare un’offerta all’Udinese per l’argentino sulla base di un prestito con obbligo... Tutte le news della giornata giallorossa PRIMA SQUADR ...

"De Roon piace a Barcellona, Tottenham e Manchester City"

ROMA - Il centrocampista dell' Atalanta Martin de Roon è finito sul taccuino dei principali top club europei. A partire dal Barcellona, che sta cercando un calciatore che dia equilibrio proprio in que ...

La Roma su Rodrigo De Paul I giallorossi starebbero per presentare un’offerta all’Udinese per l’argentino sulla base di un prestito con obbligo... Tutte le news della giornata giallorossa PRIMA SQUADR ...ROMA - Il centrocampista dell' Atalanta Martin de Roon è finito sul taccuino dei principali top club europei. A partire dal Barcellona, che sta cercando un calciatore che dia equilibrio proprio in que ...