Picchiata dalla badante | anziana di Rofrano muore in ospedale | aperta un' inchiesta

Un'anziana di 88 anni di Rofrano è morta nei giorni scorsi presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per presunti maltrattamenti ...

Stuprata, legata e imbavagliata la notte di Natale Donna liberata dai carabinieri: arrestato 39enne

Un Natale da incubo per una donna di 43 anni, sequestrata nell’abitazione di un uomo di 39 anni, picchiata e costretta a subire atti sessuali. A salvarla sono stati i carabinieri, intervenuti dopo la ...

