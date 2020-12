NEVE imminente sta per abbattersi in Val Padana. Gli ultimi aggiornamenti (Di domenica 27 dicembre 2020) L’attesa perturbazione nord-atlantica ha raggiunto con la sua parte avanzata l’Italia. Dopo l’afflusso d’aria fredda delle ultime 48 ore, tutto è pronto per l’avvio della nuova fase di maltempo. Un ruolo importante sarà proprio giocato dalle correnti artiche che hanno riportato l’inverno in questo Natale. Notte in arrivo con grande NEVE su parte della Val PadanaLe correnti umide che accompagnano la perturbazione tendono a scorrere sopra lo strato d’aria rigida che si è sedimentato nei bassi strati sul catino padano. E’ il più classico dei cuscini freddi, stavolta molto solido e pertanto garanzia di NEVE per un’ampia parte della Val Padana. Ci sono davvero tutti gli ingredienti per nevicate diffuse e localmente molto abbondanti, vista l’intensità della perturbazione. Il richiamo d’aria più temperata ed umida non sarà ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) L’attesa perturbazione nord-atlantica ha raggiunto con la sua parte avanzata l’Italia. Dopo l’afflusso d’aria fredda delle ultime 48 ore, tutto è pronto per l’avvio della nuova fase di maltempo. Un ruolo importante sarà proprio giocato dalle correnti artiche che hanno riportato l’inverno in questo Natale. Notte in arrivo con grandesu parte della ValLe correnti umide che accompagnano la perturbazione tendono a scorrere sopra lo strato d’aria rigida che si è sedimentato nei bassi strati sul catino padano. E’ il più classico dei cuscini freddi, stavolta molto solido e pertanto garanzia diper un’ampia parte della Val. Ci sono davvero tutti gli ingredienti per nevicate diffuse e localmente molto abbondanti, vista l’intensità della perturbazione. Il richiamo d’aria più temperata ed umida non sarà ...

Preallarme arancione per la neve dalle 23 di questa sera in Lombardia

Pubblicità Intanto che ci si trova in preallarme arancione bisogna tenere d’occhio il sistema allerte perchè potrebbe passare ad allerta rosso che segnala il pericolo imminente. dalle 23 di questa ...

