Ministero dell'Ambiente, 20 milioni ai Comuni per scuolabus ecologici (Di domenica 27 dicembre 2020) Le domande per l'ammissione ai finanziamenti dovranno essere presentate dai Comuni entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Leggi su quicosenza (Di domenica 27 dicembre 2020) Le domande per l'ammissione ai finanziamenti dovranno essere presentate daientro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Guerra di cifre tra Regione e Ministero. Il Veneto risponde: «Il 36% di positivi, non ha tenuto conto dei tamponi rapidi»

È guerra di cifre, dopo il bollettino diffuso nei giorni scorsi dal Ministero della Salute e rimbalzato un po' ovunque, che attestava... Scopri di più ...

Modena. Natale in zona rossa Il prefetto: «Mille controlli e soltanto dodici sanzioni»

È il bilancio del maxi dispositivo di vigilanza nei due giorni della Vigilia e di Natale I modenesi hanno mostrato senso di responsabilità: fuori regola limitati all’1% ...

