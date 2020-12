Io ero quella ”a parte time” (Di domenica 27 dicembre 2020) La mia prima figlia l’ho decisamente pagata e con gli interessi. Ora lei ha 16 anni, sotto i ponti è passata tanta acqua e io ora mi dedico ad altro, ma la ferita c’è e ogni tanto duole, perché mi sono sentita semplicemente tradita. Lavoravo all’ufficio legale di una multinazionale, sono laureata in Giurisprudenza. Sono rimasta incinta dopo 4 anni e una settimana prima della fine della maternità facoltativa sono stata informata che avrei cambiato ufficio. Sono stata totalmente demansionata e ho chiesto il part time e per 10 anni sono stata considerata “quella a parte time”. La cosa peggiore è che a farmi la guerra per il mio status erano le donne. Non mancava occasione per ricordarmi e ricordare agli altri che io ero “a parte time”. Sorvolo sul fatto che sono stata ... Leggi su iodonna (Di domenica 27 dicembre 2020) La mia prima figlia l’ho decisamente pagata e con gli interessi. Ora lei ha 16 anni, sotto i ponti è passata tanta acqua e io ora mi dedico ad altro, ma la ferita c’è e ogni tanto duole, perché mi sono sentita semplicemente tradita. Lavoravo all’ufficio legale di una multinazionale, sono laureata in Giurisprudenza. Sono rimasta incinta dopo 4 anni e una settimana prima della fine della maternità facoltativa sono stata informata che avrei cambiato ufficio. Sono stata totalmente demansionata e ho chiesto il parte per 10 anni sono stata considerata “”. La cosa peggiore è che a farmi la guerra per il mio status erano le donne. Non mancava occasione per ricordarmi e ricordare agli altri che io ero “a”. Sorvolo sul fatto che sono stata ...

Ultime Notizie dalla rete : ero quella Io ero quella ”a parte time” Io Donna Nuova scoperta a Pompei: riaffiora intatto il Termopolio della Regio V

Ancora una straordinaria scoperta a Pompei: nei nuovi scavi ripresi all’interno del progetto di manutenzione e restauro della Regio V riaffiora un Termopolio perfettamente conservato con l’immagine di ...

VENEZIA Luca Zaia racconta di aver ricevuto la telefonata la notte

IL RACCONTOVENEZIA Luca Zaia racconta di aver ricevuto la telefonata la notte della vigilia: «Erano le 23.59, un minuto prima di Natale. I nostri ricercatori erano al lavoro, in laboratorio.

