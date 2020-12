Gigante femminile Semmering 28 dicembre 2020: start list, pettorali di partenza e azzurre in gara (Di lunedì 28 dicembre 2020) Slalom Gigante in rosa a Semmering. In Austria lunedì 28 dicembre andrà in scena il Gigante femminile che vedrà in gara diverse azzurre a caccia di un podio importante per la classifica di Coppa del Mondo. Occhi puntati soprattutto sulle prime discese con Marta Bassino (pettorale n.3), Federica Brignone (pettorale n.4) e Sofia Goggia (pettorale n.9). Via via tutte le altre atlete con una gara aperta dalla prima performance della francese Tessa Worley. Prima manche al via alle ore 10:00, seconda alle 13:00. start list Gigante femminile Semmering (Lunedì 28 dicembre 2020) 1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol 2 415232 ROBINSON Alice ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Slalomin rosa a. In Austria lunedì 28andrà in scena ilche vedrà indiversea caccia di un podio importante per la classifica di Coppa del Mondo. Occhi puntati soprattutto sulle prime discese con Marta Bassino (pettorale n.3), Federica Brignone (pettorale n.4) e Sofia Goggia (pettorale n.9). Via via tutte le altre atlete con unaaperta dalla prima performance della francese Tessa Worley. Prima manche al via alle ore 10:00, seconda alle 13:00.(Lunedì 28) 1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol 2 415232 ROBINSON Alice ...

