Chi è Domenico Arcuri | l’uomo scelto da Conte come Supercommissario

Nonostante la relativamente giovane età, 57 anni, è uno dei più longevi manager di Stato. Domenico Arcuri, 57 anni, originario di Melito Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria, indicato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte come commissario delegato alla lotta al coronavirus, è dal 2007 alla guida di Invitalia (già Sviluppo Italia), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. In questi anni ha ristrutturato il gruppo, modificandone profondamente la missione (da holding stratificata ad agenzia per lo sviluppo del Paese) e sfoltendone la pletora di società controllate: da 316 a 5. Non solo, Domenico Arcuri ha ridisegnato il modello societario, da gruppo articolato sul territorio nazionale a holding organizzata per business, cambiando i ...

Da poche ore il vaccino anti Covid è giunto in Italia . I tir contenenti le celle frigorifere a ( a -75* ) con le prime 9.750 fiale del farmaco Pfizer hanno varcato il confine col Brennero ieri alle 9 ...

Vax day, Arcuri: “Vediamo la fine di questa lunga notte”

ROMA - Parlando del Vax day, in conferenza stampa allo Spallanzani, il commissario all'emergenza Domenico Arcuri (foto) ha dichiarato con soddisfazione ...

