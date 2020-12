Caicedo è deluso | il futuro alla Lazio ora è un rebus

(Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA - Qualeper Felipe? In estate sembrava destinato a partire,fine l'offerta araba non si è concretizzata. Lase l'è tenuto, Inzaghi lo ha sempre apprezzato. Ma ora le ...

Ultime Notizie dalla rete : Caicedo deluso

LE IDEE. Ed è così che in queste ore le idee sono finite al setaccio. Si va dall’esperienza di Felipe Caicedo (32 anni), deluso per i pochi minuti messi insieme con la Lazio, e Leonardo Pavoletti (32) ...La Lazio valuterà eventuali offerte per Felipe Caicedo, piuttosto infastidito per il trattamento ricevuto contro il Milan ...