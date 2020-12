Cacciatore, la Cremonese batte la concorrenza (Di domenica 27 dicembre 2020) Serie B, colpo di calciomercato in casa Cremonese: il club grigiorosso sta per chiudere l’accordo con Fabrizio Cacciatore, difensore attualmente svincolato. Domani è prevista la firma sul contratto: si tratta del primo colpo del nuovo direttore generale Ariedo Braida. Cremonese, colpo Cacciatore per la difesa Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale del calciomercato di gennaio, ma alcune squadre della cadetteria hanno praticamente già chiuso i primi affari. La Cremonese, che dopo un inizio di stagione difficile è in risalita, secondo quanto riportato dal portale cuoregrigiorosso.com, avrebbe trovato l’accordo con lo svincolato Fabrizio Cacciatore. Terzino destro, classe ’86, dopo la chiusura dell’esperienza a Cagliari era rimasto svincolato. Ora, la società grigiorossa è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Serie B, colpo di calciomercato in casa: il club grigiorosso sta per chiudere l’accordo con Fabrizio, difensore attualmente svincolato. Domani è prevista la firma sul contratto: si tratta del primo colpo del nuovo direttore generale Ariedo Braida., colpoper la difesa Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale del calciomercato di gennaio, ma alcune squadre della cadetteria hanno praticamente già chiuso i primi affari. La, che dopo un inizio di stagione difficile è in risalita, secondo quanto riportato dal portale cuoregrigiorosso.com, avrebbe trovato l’accordo con lo svincolato Fabrizio. Terzino destro, classe ’86, dopo la chiusura dell’esperienza a Cagliari era rimasto svincolato. Ora, la società grigiorossa è ...

