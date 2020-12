Vincent Cassel, Natale speciale con Tina Kunakey: gli auguri su Instagram (Di sabato 26 dicembre 2020) È un Natale all’insegna dell’amore e della complicità, quello che Vincent Cassel e Tina Kunakey stanno vivendo. La coppia ha trascorso gli ultimi tempi in Brasile, godendo del calore dei raggi del sole e delle onde pazzesche dell’oceano, proprio quelle onde che li avevano fatti innamorare. E l’attore ha condiviso un dolcissimo post su Instagram per celebrare questo momento. Citando una splendida canzone di Prince, un piccolo stralcio tratto dal brano If I was your girlfriend, Vincent Cassel ha immortalato sui social un attimo di tenerezza tra lui e sua moglie Tina. “Se fossi la tua ragazza, ti lasceresti vestire da me? Intendo, mi lasceresti scegliere i tuoi vestiti prima di uscire?” – scrive l’attore su Instagram, ... Leggi su dilei (Di sabato 26 dicembre 2020) È unall’insegna dell’amore e della complicità, quello chestanno vivendo. La coppia ha trascorso gli ultimi tempi in Brasile, godendo del calore dei raggi del sole e delle onde pazzesche dell’oceano, proprio quelle onde che li avevano fatti innamorare. E l’attore ha condiviso un dolcissimo post super celebrare questo momento. Citando una splendida canzone di Prince, un piccolo stralcio tratto dal brano If I was your girlfriend,ha immortalato sui social un attimo di tenerezza tra lui e sua moglie. “Se fossi la tua ragazza, ti lasceresti vestire da me? Intendo, mi lasceresti scegliere i tuoi vestiti prima di uscire?” – scrive l’attore su, ...

Innamorati come non mai, Vincent Cassel e Tina Kunakey hanno trascorso un Natale speciale: gli auguri sui social sorprendono i loro fan.

