Ultime Notizie Roma del 26-12-2020 ore 10:10 (Di sabato 26 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il furgone con le prime 9750 dosi di vaccino anti covid Titanium Tech destinate all’Italia è arrivato ieri sera alla caserma di Tor di Quinto a Roma asportato dalle auto dei carabinieri parte dalla caserma questa mattina e raggiungerlo Spallanzani dove le dosi saranno suddivise in scatole che verranno poi consegnati ai militari alcuni mezzi poi militari partire per le destinazioni da raggiungere via terra nel raggio di 300 km altri si recheranno verso aeroporto militare Pratica di Mare dove le restanti idonei verranno imbarcate negli aerei per le altre destinazioni il coronavirus nel mondo record di contagio a Tokyo che registra i primi capi della variante inglese quasi 80 milioni di casi nel mondo oltre 1750000 decessi negli Stati Uniti i contagiati ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il furgone con le prime 9750 dosi di vaccino anti covid Titanium Tech destinate all’Italia è arrivato ieri sera alla caserma di Tor di Quinto aasportato dalle auto dei carabinieri parte dalla caserma questa mattina e raggiungerlo Spallanzani dove le dosi saranno suddivise in scatole che verranno poi consegnati ai militari alcuni mezzi poi militari partire per le destinazioni da raggiungere via terra nel raggio di 300 km altri si recheranno verso aeroporto militare Pratica di Mare dove le restanti idonei verranno imbarcate negli aerei per le altre destinazioni il coronavirus nel mondo record di contagio a Tokyo che registra i primi capi della variante inglese quasi 80 milioni di casi nel mondo oltre 1750000 decessi negli Stati Uniti i contagiati ...

