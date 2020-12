Traffico Roma del 26-12-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 dicembre 2020) LuceverdeBuona giornata buon Santo Stefano dalla redazione nessuna disagio diin questo momento sulle strade dispostamenti condizionati dalle limitazioni della zona rossa possibile muoversi Ma soltanto per validi necessità oppure per fare un unico spostamento per vedere un parente o un amico consentita l’attività motoria nei pressi della propria azione ma solo in forma individuale intanto a seguito di un incendio chiusa da stamattina a via San adautto all’altezza di via delle Sette Chiese in servizio i mezzi del trasporto pubblico seguono la programmazione festiva ultime corse delle m alle 23:30 dettagli di queste e altre notizie ricordiamo che potete consultare nel sitopunto luceverde.it da Simone Cerchiara per ora è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...