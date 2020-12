Natale e Covid, a Napoli festa in un bar con 15 persone (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Cesare Rosaroll per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un bar. Una volta sul posto, i poliziotti hanno sorpreso nel locale 15 persone che, prive della mascherina, stavano bevendo e festeggiando. Il titolare e gli avventori, tutti cittadini dominicani, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 ed il locale è stato chiuso per 5 giorni. Stanotte, inoltre, gli agenti hanno fermato in via Aquila un uomo a bordo di un’auto che, durante il controllo, ha iniziato ad inveire contro di loro colpendo uno degli operatori dandosi alla fuga ma, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Cesare Rosaroll per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un bar. Una volta sul posto, i poliziotti hanno sorpreso nel locale 15che, prive della mascherina, stavano bevendo e festeggiando. Il titolare e gli avventori, tutti cittadini dominicani, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti-19 ed il locale è stato chiuso per 5 giorni. Stanotte, inoltre, gli agenti hanno fermato in via Aquila un uomo a bordo di un’auto che, durante il controllo, ha iniziato ad inveire contro di loro colpendo uno degli operatori dandosi alla fuga ma, ...

In Puglia è stato scoperto un secondo caso di variante inglese del Coronavirus: lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco. «Il lavoro contro il coronavirus e per la tutela ...

PALERMO – Giocavano a badminton, con tanto di rete piazzata nel parcheggio di piazza Giulio Cesare, a Palermo, in pieno centro, nel giorno della vigilia di Natale, segnata in ro ...

