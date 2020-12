Napoli, l’ex capitano: «Dopo il ricorso con la Juve spero in qualcosa di più» (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Napoli vive un momento intenso: da un lato un punto in tre giornate e dall’altro il ricorso vinto contro la Juventus. Ecco il commento dell’ex Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, ha parlato a Radio Sportiva della stagione degli azzurri. «Il Napoli deve prendersi un posto fra le prime quattro ma io credo che abbia la possibilità di fare qualcosa in più: le ultime tre uscite non fanno pensare positivo ma la restituzione del punto e la possibilità di giocare la partita con la Juve forse fa sperare in qualcosa di più. Credo che pian piano i valori veri delle squadre verranno fuori, alla fine l’Inter e la Juve hanno qualcosa in più: grande merito a quello che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Ilvive un momento intenso: da un lato un punto in tre giornate e dall’altro ilvinto contro lantus. Ecco il commento delFrancesco Montervino, ex centrocampista edel, ha parlato a Radio Sportiva della stagione degli azzurri. «Ildeve prendersi un posto fra le prime quattro ma io credo che abbia la possibilità di farein più: le ultime tre uscite non fanno pensare positivo ma la restituzione del punto e la possibilità di giocare la partita con laforse fa sperare indi più. Credo che pian piano i valori veri delle squadre verranno fuori, alla fine l’Inter e lahannoin più: grande merito a quello che ...

calciomercatoit : #Juventus, #Pirlo ha scelto il vice #Morata: vuole l'ex compagno di squadra #Llorente - RaulTRAVAGLINI : RT @acmilan: Prima della partita il capitano del Napoli, Paola Di Marino, ha premiato l'ex della partita Valentina Giacinti con un mazzo di… - infoitsport : Boca Juniors, l'ex DS: 'Il Napoli venne in Argentina per Almendra, ecco perché l'affare saltò' - rome_sea : @unchimico @Corriere @sole24ore il vice-presidente della Bei e presidente del fondo europeo per gli investimenti ro… - infoitsport : Boca, l'ex ds: 'Ecco perchè saltò il trasferimento di Almendra al Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’ex Dramma Bellugi, amputate le gambe «Cerco già le protesi di Pistorius» Corriere della Sera