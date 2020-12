Mario Kart Live | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo8 Deluxe,Mobile (Android e iOS) eVR (Cabinato Arcade in Giappone), Nintendo porta il franchise anche nella realtà aumentata, ed oggi vogliamo condividere con voi ladi. Giorni fa abbiamo avuto modo di mettere le mani sul gioco, in vista delle festività natalizie, dopo aver trascorso del tempo in sua compagnia vogliamo condividere con voi le nostre impressioni. Vale la pena acquistarlo? Cosa offre rispetto i tradizionali? Come si gioca? A seguire le risposte a tutte queste domande.Partiamo prima di tutto ...