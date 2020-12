Legata e violentata per ore la notte di Natale: liberata grazie a un sms (Di sabato 26 dicembre 2020) Valentina Dardari Donna di 43 anni sequestrata da un conoscente la notte di Natale. L’uomo, un 39enne, è accusato di sequestro di persona, violenza sessuale e detenzione di droga notte da incubo quella che ha passato una donna di 43 anni a Natale. La signora è stata trovata Legata con un adesivo solitamente usato per chiudere i pacchi, imbavagliata e con i vestiti strappati. Ha cercato in tutti i modi di attirare l’attenzione dei carabinieri della compagnia di Saronno e di Gorla Minore che questa mattina, sabato 26 dicembre, hanno bussato alla porta del suo carnefice, allertati da un conoscente della vittima che aveva ricevuto da lei un sms di aiuto. La 43enne, residente a Busto Arsizio, era stata rinchiusa in una casa a Gorla Minore, un altro comune in provincia di Varese. L’incubo ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) Valentina Dardari Donna di 43 anni sequestrata da un conoscente ladi. L’uomo, un 39enne, è accusato di sequestro di persona, violenza sessuale e detenzione di drogada incubo quella che ha passato una donna di 43 anni a. La signora è stata trovatacon un adesivo solitamente usato per chiudere i pacchi, imbavagliata e con i vestiti strappati. Ha cercato in tutti i modi di attirare l’attenzione dei carabinieri della compagnia di Saronno e di Gorla Minore che questa mattina, sabato 26 dicembre, hanno bussato alla porta del suo carnefice, allertati da un conoscente della vittima che aveva ricevuto da lei un sms di aiuto. La 43enne, residente a Busto Arsizio, era stata rinchiusa in una casa a Gorla Minore, un altro comune in provincia di Varese. L’incubo ...

