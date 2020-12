Il romantico commento di Carlo Beretta e le feste natalizie insieme a Giulia De Lellis

(Di sabato 26 dicembre 2020): la coppia dell’anno La celebre influencerDee il giovane ereditiere, hanno una relazione molto seria. Nonostante non stianoda molto, questo è il loro primo Natale a casa delle rispettive famiglie. Leggi ancheDe, la prima cena natalizia a casa(FOTO) I due stannogià da qualche mese e pare che tra i due ci sia una forte intesa. Hanno trascorso le, prima a casa di lui e poi a casa di lei. Anche oggi, per Santo Stefano,è cone la sua famiglia per una partita a carte. IL PRIMO POST CON ...

Breeanda : @_Lorenzo_00 Oooh se scrivi di cinema qui, conta sul mio commento sempre! Sci fi? Thriller? Dramma? Romantico? Terrore? - babeysugarr : @gu3ssm0nsterr copio un commento qui fereal horny fereal e romantico (ogni tanto quandp vuoi, a modo tuo) -

Ultime Notizie dalla rete : romantico commento

UrbanPost

Josee, the Tiger and the Fish, film tratto dal romanzo strappalacrime di Studio BONES, si mostra in una splendida anteprima natalizia.Poco dopo che Marito Ermito ha raccontato di aver approcciato con Sonia Lorenzini tramite un commento, ieri sera, il popolo del web si è messo ...