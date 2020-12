Governo | 2020 a colpi di decreti | boom fiducie in Parlamento

Leggi su ildenaro

(Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 27 dic. – (Adnkronos) – L’emergenza Coronavirus ha un suo risvolto anche in. Non si tratta di regole da osservare, distanziamenti e sanificazioni ma dell’iter legislativo dei provvedimenti. La stagione del Covid ha infatti provocato undella decretazione d’urgenza e, a cascata, una esplosione dei voti di fiducia. Una tendenza, sia chiaro, già in atto da diversi anni. Che però ha registrato una decisa impennata a causa della necessità di definire in tempi stretti disposizioni sanitarie e ristori economici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.