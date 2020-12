GF Vip: Dayane Mello triste senza il suo “amico” nella casa (Di sabato 26 dicembre 2020) Grande Fratello Vip, Dayane Mello triste dopo l’uscita dalla casa dell’amico con il quale aveva una particolare simpatia. nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, il protagonista della serata è stato, anche se non è più nella casa, ancora una volta il noto paroliere. L’entrata nella casa più spiata d’Italia, questa volta come ospite, si L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 26 dicembre 2020) Grande Fratello Vip,dopo l’uscita dalladell’con il quale aveva una particolare simpatia.scorsa puntata del Grande Fratello Vip, il protagonista della serata è stato, anche se non è più, ancora una volta il noto paroliere. L’entratapiù spiata d’Italia, questa volta come ospite, si L'articolo Curiosauro.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono... TOMMASO, MARIA TERESA e DAYANE! #GFVIP - infoitcultura : Gf Vip, Zelletta in crisi per il regalo di Natalia: si parla di tradimento, rivelazione bomba di Dayane - infoitcultura : GF Vip, Dayane si sbarazza di Rosalinda: “Voglio andare avanti per conto mio, ho bisogno di stimoli” - zazoomblog : GF Vip Dayane contro Rosalinda: “Va sempre dove le conviene” - #Dayane #contro #Rosalinda: #sempre - infoitcultura : Gf Vip, mistero Dayane: “Se esce fuori succede un macello” -