Genio Civile, ecco il parcheggio: 55 strisce blu, in area adiacente 2 €/ora

Salerno – Il parcheggio nell'area adiacente il Genio Civile è pronto. Nei giorni scorsi i cingolati, tagliata la gran parte di alberi presenti sul perimetro (ne restano solo due), hanno provveduto a spianare la superficie. Subito dopo è stata gettata la colata di asfalto e, quasi manco il tempo di raffreddarsi, è stata disegnata la delimitazione dei posti di parcheggio con le strisce blu (55), gialle (10 stalli riservati alla Guardia di Finanza) e bianche (10 scooter). Alla ripresa, dopo le feste, l'area gestita da Salerno Mobilità aprirà alla fruizione pubblica. Seppure non sia stato ancora affisso il relativo cartello, non è escluso che il costo sia simile a quello in vigore per l'area – pressoché ...

