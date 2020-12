Frosinone, altri 9 positivi al Covid. In totale sono 13. Il comunicato (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Frosinone Calcio comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato altri 9 casi di positività al Sars-Cov-2 relativamente ad altri 9 membri del gruppo squadra che si aggiungono ai 4 comunicati nei giorni precedenti. Gli stessi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft. Foto: Logo Frosinone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 dicembre 2020) IlCalcio comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato9 casi dità al Sars-Cov-2 relativamente ad9 membri del gruppo squadra che si aggiungono ai 4 comunicati nei giorni precedenti. Gli stessistati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

