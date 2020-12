Daydreamer – Le Ali del sogno | la programmazione su Canale 5 a dicembre

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 26 dicembre 2020)– Le Ali delnon andrà in onda sabato 26 e domenica 27. La serie tornerà il 7 gennaio 2021 in prima serata su5. Ormai la soap turca– Le Ali delsi era stabilizzata negli slot del fine settimana su5, ma arrivato il periodo natalizio dove la maggior parte dellaoriginale delè in pausa, bisognava aspettarsi qualche cambiamento. Ecco quindi quando andrà in onda: Domenica 20, complice anche la pausa di Domenica Live,non andrà in onda, lasciando i fan senza episodi per l’intero periodo natalizio., quindi, tornerà in onda in prima serata giovedì 7 ...