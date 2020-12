Ascolti Tv 25 dicembre 2020, Via col Vento e si spicca Il Volo (Di sabato 26 dicembre 2020) Su Tv8 4 Ristoranti 432.000 (1,7%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 310.000 (1,2%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.792.000 (22%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.838.000 (13,2%). Su Rai3 le ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) Su Tv8 4 Ristoranti 432.000 (1,7%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 310.000 (1,2%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.792.000 (22%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.838.000 (13,2%). Su Rai3 le ...

AndreaAAmato : #Ascoltitv 25 dicembre: Eroi di Natale precede Natale da Chef e Natale al Plaza. Ok Ranieri. Francesco Urbi et Orbi… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 25 dicembre: Eroi di Natale precede Natale da Chef e Natale al Plaza. Ok Ranieri. Francesco Urbi et Orbi… - BeyoncedeiPover : Incredibile quanto ascolti canzoni di Natale da novembre, ma il 26 dicembre sono qui a dire “vabbè canterò Beyoncé sotto la doccia” - Raiofficialnews : #AscoltiTv di venerdì #25dicembre ?? - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera: Gli eroi del Natale batte Natale da chef: i dati Auditel del 25 dicembre 2020 -