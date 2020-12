Napoli | gli auguri di Natale del presidente De Laurentiis

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Cari tifosi dele appassionati azzurri, i mieididi quest’anno sono diversi rispetto al clima di festa e distensione delle scorse annate, ma sono ancora più sentiti e accorati proprio per il momento delicato che stiamo vivendo. E’ unparticolare, trascorso nella costrizione e nella emergenza sanitaria che ci attanagliano ormai da mesi. In questi momenti di così forte difficoltà, ma anche pregni di profondità spirituale, mi sento virtualmente e intimamente al vostro fianco, stretti in una ideale catena di grande solidarietà umana. Il mio pensiero va a chi sta combattendo contro questo virus, a chi è in terapia intensiva, ai medici impegnati in prima linea in questa battaglia, e a chi non potrà abbracciare in questi giorni i propri cari. E ...