I Santi di Sabato 26 Dicembre 2020 (Di sabato 26 dicembre 2020) I Santi DEL GIORNO, 26 Dicembreda www.Santiebeati.it Santo STEFANO Primo martire – Festa† Gerusalemme, 33 o 34 caNon solo il primo dei martiri, ma il modello di ogni martirio: nella morte di santo Stefano appaiono tutti gli elementi ricorrenti ogni volta che qualcuno viene ucciso a causa della fede. Il “fastidio” provocato in chi non comprende la saggezza del Vangelo, le “scuse” e le false accuse e poi l’aggressione e il perdono degli aggressori da parte dei martiri, oltre all’intaccabile fiducia di essere accolti tra le braccia di Dio. La storia di Stefano ci ricorda che credere non …www.Santiebeati.it/dettaglio/22050 Santa TYBIE Martire nel Galleswww.Santiebeati.it/dettaglio/97549 Santa VINCENZA MARIA LOPEZ Y VICUNA Vergine, FondatriceCascante, Navarra, 24 marzo 1847 – Madrid, 26 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 dicembre 2020) IDEL GIORNO, 26da www.ebeati.it Santo STEFANO Primo martire – Festa† Gerusalemme, 33 o 34 caNon solo il primo dei martiri, ma il modello di ogni martirio: nella morte di santo Stefano appaiono tutti gli elementi ricorrenti ogni volta che qualcuno viene ucciso a causa della fede. Il “fastidio” provocato in chi non comprende la saggezza del Vangelo, le “scuse” e le false accuse e poi l’aggressione e il perdono degli aggressori da parte dei martiri, oltre all’intaccabile fiducia di essere accolti tra le braccia di Dio. La storia di Stefano ci ricorda che credere non …www.ebeati.it/dettaglio/22050 Santa TYBIE Martire nel Galleswww.ebeati.it/dettaglio/97549 Santa VINCENZA MARIA LOPEZ Y VICUNA Vergine, FondatriceCascante, Navarra, 24 marzo 1847 – Madrid, 26 ...

