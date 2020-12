Hong Kong: a processo in Cina almeno 7 dissidenti fuggitivi (Di venerdì 25 dicembre 2020) PECHINO, 25 DIC - almeno sette dei 12 attivisti pro-democrazia di Hong Kong arrestati ad agosto mentre cercavano di fuggire in motoscafo verso Taiwan dovranno affrontare un processo nella Cina ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 dicembre 2020) PECHINO, 25 DIC -sette dei 12 attivisti pro-democrazia diarrestati ad agosto mentre cercavano di fuggire in motoscafo verso Taiwan dovranno affrontare unnella...

