Forte terremoto nelle Filippine | scossa di magnitudo 6 4

Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito le Filippine. La scossa ha fatto oscillare di alcuni edifici e interrotto delle messe natalizie, ma finora non ci sono notizie di danni o vittime. Il terremoto si è verificato alle 7:43 (le 00.43 in Italia). Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 150 chilometri di profondità ed epicentro a 2 chilometri dalla cittadina di Calatagan. "Il servizio religioso si è interrotto ma la gente non si è lasciata prendere dal panico", ha dichiarato Carlo Caceres, capo della polizia di Calatagan, che si trova a 90 chilometri a sud di Manila. "Ci sono spesso terremoti nella regione e le persone sono più o meno abituate", ha aggiunto.

