F1, Charles Leclerc: “Per il 2021 sogno una vettura migliore, farò di tutto per riportare la Ferrari al vertice” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il giorno di Natale è l’occasione ideale per Charles Leclerc per scrivere la letterina con i desideri prossimi e venturi. Per il pilota monegasco a quanto pare le richieste a Babbo Natale sono due, e le conferma in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport: “Sotto l’albero in vista del 2021 spero di trovare una vettura migliore e più competitiva e, soprattutto, che questo virus sparisca e ci permetta di tornare alla vita normale”. Il pilota di Maranello parla davvero a 360 gradi, incominciando dal campionato appena concluso che, nonostante le numerose difficoltà per colpa di una SF1000 davvero pessima, qualche spunto positivo l’ha lasciato. “Anche se la nostra stagione ci ha regalato ben poche soddisfazioni, quantomeno una stagione l’abbiamo vissuta. Dopo la pandemia non era affatto ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il giorno di Natale è l’occasione ideale perper scrivere la letterina con i desideri prossimi e venturi. Per il pilota monegasco a quanto pare le richieste a Babbo Natale sono due, e le conferma in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport: “Sotto l’albero in vista delspero di trovare unae più competitiva e, soprat, che questo virus sparisca e ci permetta di tornare alla vita normale”. Il pilota di Maranello parla davvero a 360 gradi, incominciando dal campionato appena concluso che, nonostante le numerose difficoltà per colpa di una SF1000 davvero pessima, qualche spunto positivo l’ha lasciato. “Anche se la nostra stagione ci ha regalato ben poche soddisfazioni, quantomeno una stagione l’abbiamo vissuta. Dopo la pandemia non era affatto ...

