Beppe Grillo: "Sto aspettando i vaccini per farli tutti in un'unica siringata" (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Auguri e buon anno a tutti. Un Natale di letizia, di bontà e di predisposizione verso gli altri. È questo che ci insegna questa Pandemia”. Sul suo blog Beppe Grillo scrive di aver “appena finito di montare un leggero, leggerissimo filo spinato con delle lucine natalizie attorno a casa, attaccato a una corrente, diciamo al fotovoltaico, al mio impianto da 24 volts, quindi non dà delle scariche potenti; ho provato con la 220 ma il mio vicino di casa c’è rimasto attaccato, quindi meglio la 24 o la 12 volts. Ho messo dei sacchetti di sabbia con carta natalizia e qui dentro siamo protetti e ci vogliamo tutti bene, siamo predisposti uno verso gli altri”. “Eh i vaccini… io li sto aspettando, li sto aspettando tutti, li vorrò fare tutti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Auguri e buon anno a. Un Natale di letizia, di bontà e di predisposizione verso gli altri. È questo che ci insegna questa Pandemia”. Sul suo blogscrive di aver “appena finito di montare un leggero, leggerissimo filo spinato con delle lucine natalizie attorno a casa, attaccato a una corrente, diciamo al fotovoltaico, al mio impianto da 24 volts, quindi non dà delle scariche potenti; ho provato con la 220 ma il mio vicino di casa c’è rimasto attaccato, quindi meglio la 24 o la 12 volts. Ho messo dei sacchetti di sabbia con carta natalizia e qui dentro siamo protetti e ci vogliamobene, siamo predisposti uno verso gli altri”. “Eh i… io li sto, li sto, li vorrò fare...

beppe_grillo : Natale con i tuoi, vaccino con chi vuoi.

