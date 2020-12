Atalanta, pressing su De Roon: due top club sulle tracce dell’olandese (Di venerdì 25 dicembre 2020) Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha fatto alzare lo sguardo dei principali club europei. Tra i tanti club c’è il Barcellona, alla ricerca di un calciatore che dia equilibrio proprio in quella zona nel campo. Secondo As, tuttavia, non soltanto i blaugrana sarebbero sulle tracce del giocatore olandese: ci sarebbe infatti anche un forte pressing da parte di Tottenham e Manchester City. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 dicembre 2020) Marten de, centrocampista dell’, ha fatto alzare lo sguardo dei principalieuropei. Tra i tantic’è il Barcellona, alla ricerca di un calciatore che dia equilibrio proprio in quella zona nel campo. Secondo As, tuttavia, non soltanto i blaugrana sarebberodel giocatore olandese: ci sarebbe infatti anche un forteda parte di Tottenham e Manchester City. SportFace.

sportface2016 : #Atalanta Due top club europei fanno pressing su Marten De Roon: ecco quali sono - marioliguori20 : @DiegoDeLucaTwit Tutti hanno paura a dire che la colpa è di Gattuso il Napoli è lentissimo e non sa pressare 2 cose… - marioliguori20 : @AnnaMariaDeFalc Napoli lento e non sa pressare 2 cose fondamentali nel calcio moderno x la velocità vedi (milan) è… - Bonaventurout : @Roby848484 Quella col Parma non era ne un fuoco di paglia e ne influenzata dall'avversario. Ho visto una Juve pazz… - penniconi : RT @StefanoSilvest5: @ilRomanistaweb @mimmo_ferretti Non credo si sia smaterializzata, credo che 2 gol siano stati regalati da errori clamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta pressing Atalanta, pressing su De Roon: due top club sulle tracce dell'olandese Sportface.it Atalanta, pressing su De Roon: due top club sulle tracce dell’olandese

Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha fatto alzare lo sguardo dei principali club europei. Tra i tanti club c’è il Barcellona, alla ricerca di un calciatore che di ...

Barcellona, City e Tottenham in pressing su de Roon

Il centrocampista dell'Atalanta Martin de Roon e' finito sul taccuino dei principali top club europei. A partire dal Barcellona, che sta cercando ...

Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha fatto alzare lo sguardo dei principali club europei. Tra i tanti club c’è il Barcellona, alla ricerca di un calciatore che di ...Il centrocampista dell'Atalanta Martin de Roon e' finito sul taccuino dei principali top club europei. A partire dal Barcellona, che sta cercando ...