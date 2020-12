Addio all’Erasmus, nel Regno Unito parte il Turing: cosa cambia per gli studenti dopo l’accordo sulla Brexit (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nel gennaio del 2020 aveva sollevato parecchie critiche un voto nel parlamento britannico che in apparenza segnava il ritiro del Regno Unito dal programma Erasmus dopo la Brexit. Il sottosegretario all’Istruzione e l’Università britannico Chris Skidmore ai tempi era corso ai ripari dichiarando che la partecipazione del Regno Unito ad Erasmus+ avrebbe fatto parte «dei nostri negoziati futuri con l’Unione europea». Aveva anche aggiunto: «Diamo grande valore agli scambi internazionali tra studenti». Nelle ultime ore, dopo l’annuncio dell’accordo raggiunto tra le parti il capo negoziatore Ue, Michel Barnier, ha dichiarato che il Regno Unito non intende più ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nel gennaio del 2020 aveva sollevato parecchie critiche un voto nel parlamento britannico che in apparenza segnava il ritiro deldal programma Erasmusla. Il sottosegretario all’Istruzione e l’Università britannico Chris Skidmore ai tempi era corso ai ripari dichiarando che lacipazione delad Erasmus+ avrebbe fatto«dei nostri negoziati futuri con l’Unione europea». Aveva anche aggiunto: «Diamo grande valore agli scambi internazionali tra». Nelle ultime ore,l’annuncio delraggiunto tra le parti il capo negoziatore Ue, Michel Barnier, ha dichiarato che ilnon intende più ...

