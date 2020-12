Valerio Scanu scrive al papà morto per covid-19: “Babbo mio” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a questo punto… Ho sempre visto mio Babbo come Highlander… la persona più buona ma anche più forte del mondo… L’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini e gestirla al meglio“. Inizia così il commovente post scritto da Valerio Scanu per ricordare il papà scomparso. Il padre Tonino aveva 64 anni e da quasi un mese e mezzo era ricoverato nell’ospedale Mater Olbia, in Sardegna. A dare la notizia della scomparsa è stato il quotidiano “La Nuova Sardegna“: l’uomo era stato portato in ospedale dopo che era risultato positivo al tampone, poi le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. “Trovandoci così, senza che lui potesse proteggerci e tutelarci , mi è venuto da pensare “ma queste cose le ha sempre fatte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a questo punto… Ho sempre visto miocome Highlander… la persona più buona ma anche più forte del mondo… L’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini e gestirla al meglio“. Inizia così il commovente post scritto daper ricordare ilscomparso. Il padre Tonino aveva 64 anni e da quasi un mese e mezzo era ricoverato nell’ospedale Mater Olbia, in Sardegna. A dare la notizia della scomparsa è stato il quotidiano “La Nuova Sardegna“: l’uomo era stato portato in ospedale dopo che era risultato positivo al tampone, poi le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. “Trovandoci così, senza che lui potesse proteggerci e tutelarci , mi è venuto da pensare “ma queste cose le ha sempre fatte ...

