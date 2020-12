Spadafora elogia Gattuso: “Parole di grande significato. È un esempio per i più giovani” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il ministro delle Politiche giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha elogiato Gennaro Gattuso per le Parole pronunciate ieri, nel dopopartita di Napoli-Torino, sulla sua malattia all’occhio. Queste le Parole del ministro, pubblicate sui suoi profili social: “Trovo davvero di grande significato queste Parole di Gennaro Gattuso. Un esempio soprattutto per i più giovani a non arrendersi mai cavanti alle difficoltà della vita e a superarle anche attraverso lo sport“. Gattuso aveva spiegato i suoi problemi legati alla miastenia, una malattia autoimmune di cui soffre da dieci anni, e ha colto l’occasione per rivolgersi ai più giovani, dicendo loro che ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il ministro delle Politicheli e dello Sport, Vincenzo, hato Gennaroper lepronunciate ieri, nel dopopartita di Napoli-Torino, sulla sua malattia all’occhio. Queste ledel ministro, pubblicate sui suoi profili social: “Trovo davvero diquestedi Gennaro. Unsoprattutto per i piùa non arrendersi mai cavanti alle difficoltà della vita e a superarle anche attraverso lo sport“.aveva spiegato i suoi problemi legati alla miastenia, una malattia autoimmune di cui soffre da dieci anni, e ha colto l’occasione per rivolgersi ai più, dicendo loro che ...

