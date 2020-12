“Soffro di una malattia autoimmune”. Gennaro Gattuso, la confessione dolorosissima. Poi la frase che fa commuovere tutti: “Voglio dire una cosa ai ragazzi” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Soffro di una malattia autoimmune, la miastenia”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Rino Gattuso a Sky dopo il pareggio con il Torino, parlando dei problemi fisici che lo riguardano. “E’ da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. Vedere doppio è una grossa difficoltà e non è l’unico problema, anche stanchezza, è da un mese non sono me stesso. Credo che i ragazzi abbiano sofferto anche di questo”. “Altre volte avevo avuto momenti difficili, ma questo è stato particolarmente difficile: ma l’occhio andrà a posto”, ha tranquillizzato Gattuso. Il mister, dopo aver pareggiato contro il Torino, non si limita all’analisi della partita. Ma parla apertamente, ai microfoni di Sky, della sua malattia ”Sono 10 giorni che non sono me stesso e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) “di una, la miastenia”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Rinoa Sky dopo il pareggio con il Torino, parlando dei problemi fisici che lo riguardano. “E’ da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. Vedere doppio è una grossa difficoltà e non è l’unico problema, anche stanchezza, è da un mese non sono me stesso. Credo che iabbiano sofferto anche di questo”. “Altre volte avevo avuto momenti difficili, ma questo è stato particolarmente difficile: ma l’occhio andrà a posto”, ha tranquillizzato. Il mister, dopo aver pareggiato contro il Torino, non si limita all’analisi della partita. Ma parla apertamente, ai microfoni di Sky, della sua”Sono 10 giorni che non sono me stesso e ...

